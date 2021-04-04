ظهور قمر وكوكبين.. تفاصيل أول ظاهرة فلكية لشهر أبريل غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل أول ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر خلال شهر أبريل الجاري تبدأ غداً الاثنين وتستمر لمدة 4 أيام.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تبدأ 5 أبريل وتستمر حتى يوم 8 من نفس الشهر، وتتمثل في ظهور القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، حيث يمكن رؤية هذا المشهد في الصباح الباكر من الثالثة والنصف صباحاً تقريبا في أيام 5، 6، 7، 8 أبريل.

وأضاف رئيس قسم الفلك الأسبق، أنه عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس لا نستطيع رؤيتهم بالطبع.

وتابع تادرس: القمر يكون أقرب ما يكون إلى زحل، ونقول إنه يقترن مع زحل فجر 6 أبريل، كما يقترن القمر مع كوكب المشتري أي يكون أقرب إليه فجر يوم 7 أبريل.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.​