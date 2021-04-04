"الغرف السياحية": موكب المومياوات الملكية أكبر دعاية شهدتها السياحة المصرية منذ عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التنظيم الرائع والباهر للحدث غير المسبوق لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مقرها الجديد بمتحف الحضارات في الفسطاط، كان حديث العالم أجمع الذي انبهر بروعة التنظيم المصري للحدث.

وأضاف الوصيف، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن الحدث خلال الساعات الماضية كان الأكثر حضورًا في كل وسائل الإعلام الدولية الكبرى، وتدوينات شخصيات عالمية مهمة وشهيرة، موضحًا أن هذا الاهتمام وتلك التغطية الدولية الواسعة تعد أكبر دعاية شهدتها السياحة المصرية ربما خلال عقود.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن تلك الدعاية والترويج لمصر لم يتوقف فقط عند الحدث أو أهميته الأثرية والتاريخية والسياحية، وإنما تجاوزها إلى عدة نقاط أخرى مهمة؛ في مقدمتها الحداثة التي تشهدها مصر وقدرتها على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى بنجاح كبير وقدرات عالمية، مشيرًا إلى أن كل هذا يسهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر والمصريين.

وأضاف رئيس الاتحاد أن توقيت الحدث جاء في غاية الأهمية لصناعة السياحة؛ حيث إن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وفرت مشاهدة ومتابعة واسعة النطاق للحدث وتداعياته، كما يخلق الحدث حالة تشوق كبرى لزيارة مصر في مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن الدعاية المجانية التي خلفها والتي تقدر بملايين الدولارات.

وأكد الوصيف: كل هذا خلق حالة تشوق كبرى لزيارة مصر، ونثق أنها ستنعكس في زيادة الإقبال والتدفق السياحي على مقاصدنا في أقرب وقت؛ خصوصًا مع بشائر بدء عودة حركة السياحة الدولية، موضحًا أن افتتاح متحف الحضارات وقرب افتتاح المتحف الكبير، يعيدان القاهرة كإحدى أهم الوجهات السياحية والأثرية في مصر والمنطقة والعالم بأثره.

وشدد رئيس الاتحاد على أن الاتحاد والغرف والقطاع الخاص السياحي بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار، سيسعى على الفور لاستغلال هذا الحدث العظيم والاهتمام العالمي الكبير به للترويج السياحي؛ خصوصًا مع تجهيز الوزارة حملة دعاية دولية لمصر قريبًا.

وأعرب الوصيف عن أمله في أن تقوم كل المنتجعات والفنادق والشركات المصرية بالتواصل مع عملائها من كبار منظمي الرحلات لاستغلال الحدث للترويج لمصر وكذلك استخدامه وبشكل موسع على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي وخططها الدعائية؛ خصوصًا خارج مصر، للمساهمة في الترويج والدعاية لمصر ونجاح جهود تحسين الصورة الذهنية عن مصر والمصريين وتقديم حقيقة ما يتم في مصر من تقدم ورقي وتحديث، وبما يصب في النهاية في صالح صناعة السياحة وسرعة عودتها للنمو.​