للحد من انتشار كورونا.. الداخلية تُغلق 17 ألف محل مخالف خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود الحملات، خلال شهر، في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط 29780 قضية تموينية متنوعة، وغلق 17225 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 5030 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وضبط 360 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (357795) شخصا.

وفي مجال الأمن العام، استهدفت الحملات، البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (2245 متهم) وبحوزتهم (115 قطعة سلاح ناري- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض- وورشة لتصنيع الأسلحة النارية)، ونفذت (21719) حكما قضائيا متنوعا، (2646) قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.