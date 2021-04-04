شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرم «الست روحية» والأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الحاجة روحية محروس عبدالرحمن الحاصلة على لقب الأم المثالية والمركز الأول على مستوى الجمهورية (أم لذوي الهمم )، الحاجة وفاء محمد عبدالله من مركز الشهداء فائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، نفوسة عبدالحافظ السيد من مركز تلا فائزة بالمركز الثاني على مستوى المحافظة، فاطمة عبدالفتاح خطاب من مركز الشهداء فائزة بالمركز الثالث على مستوى المحافظة، كما شمل التكريم السيدة منال سعد الهواري من مدينة سرس الليان كأم بديلة تخدم داخل إحدى المؤسسات، حيث تم تسليم شهادات تقدير ومساعدات مالية تقديرا لقصص كفاحهن، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي.

كانت «المصري اليوم» نشرت التفاصيل الكاملة لقصة كفاح السيدة روحية محروس، التي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الإعاقة تعمل على رعايتهم بمفردها.

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أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بفوز الامهات المثاليات بهذا اللقب، مؤكدا أن اختيارهن يأتى نوعا من التقدير الرمزى وعرفانا بالجميل لما قدمنه لأسرهن وللمجتمع ضاربين المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها لتنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع باعتبارهم بناة المستقبل.



وجه محافظ المنوفية تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر في عيدهن، لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، مؤكدة أن الأم المصرية نجحت في تخطى كافة الصعاب، فهن أثبتن للجميع قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، موجها التحية لأمهات الشهداء صاحبات الفضل في تربية أبنائهن الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لتراب وطننا الغالى.