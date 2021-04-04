شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مصانع تعمل بدون تراخيص في كفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية في مجلس ومدينة كفر شكر بعمل حملة مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة والتي تعمل بدون أي اشتراطات صحية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمتابعة كل المنشآت الصناعية لفحص التراخيص واشتراطات الدفاع المدني حفاظا على حياة العاملين والمواطنين.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه تم عمل حملة للمرور على المصانع بنطاق المركز والمدينة، حيث تم المرور على المنشآت الصناعية طبقا للقرار رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠٢٠، وتم ضبط 3 مصانع تعمل بدون تراخيص واشترطات دفاع مدني وحريق واشترطات صحية.

وقامت اللجنة المشكلة من مصيلحى جمال هدايا، ومحمد غنيم، نائبي رئيس المركز والمدينة بعمل المحاضر اللازمة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام والحفاظ على حياة وأرواح المواطنين والمتابعة الجيدة لكافة المنشآت الصناعية والتأكد من إجراءات التراخيص والأمن الصناعي واشتراطات الدفاع المدني والحريق تحسبًا لأي ظروف طارئة للحفاظ على العاملين والمواطنين من الأضرار والمخاطر.

حملة على المنشات الصناعيه فى كفر شكر

حملة على المنشات الصناعيه فى كفر شكر

حملة على المنشات الصناعيه فى كفر شكر

حملة على المنشات الصناعيه فى كفر شكر

حملة على المنشات الصناعيه فى كفر شكر