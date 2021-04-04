شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 26 طن صمغ عربي مجهول المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، محضر مخالفة لاحدى الشركات الصناعية، أثناء تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن حيازة مواد خام غذائية في منطقة الورش بمدينة برج العرب، مجهولة المصدر واستخدام علامة تجارية وهمية وغير مسجلة.

وأسفرت الحمل عن تحريز وضبط والتحفظ على 400 شيكارة صمغ عربى خام زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى 20 طن، و500 بستله زنة الواحدة 13 كجم صمغ عربى مطحون باجمالى 6.5 طن مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.