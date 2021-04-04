شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر وأعمال توسعة كوبري ترسا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأحد، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المحاور الجاري تنفيذها وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية مما سيساهم في أحداث طفرة مرورية بالمحافظة بشكل عام

شملت الجولة تفقد شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مسار محور أنور السادات وتوسعة كوبري ترسا وذلك بأحياء العمرانية والطالبية

وتابع محافظ الجيزة أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين بدءًا من ترعة الزمر وحتى كوبري ترسا وذلك بعد إزالة كل التعديات والعقبات المتواجدة على خط التنظيم لكي يصل عرض الشارع إلى 40م لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لذلك الشريان المروري.

وكلف محافظ الجيزة بإجراء رفع مساحي للشارع على الطبيعة ليتأكد بنفسه من تنفيذ المساحة المحددة، مشددًا على الاستعانة بالتخطيط العمراني وجهاز شبكات المرافق لإجراء رفع مساحي للشارع بالكامل للتأكد من تنفيذ خط التنظيم وذلك قبل بدء أعمال الرصف لضمان تنفيذ المساحات المحددة وتوحيد مساحات أرصفة المشاه بطول الشارع، وأن لا يقل عرضها عن ٢م لضمان سير المشاة في حرم أمن، كما وجه حي العمرانية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من نقل جميع غرف وأكشاك الكهرباء المتعارضة مع أعمال التطوير.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع ترعة الزمر للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال بالتزامن مع الموقف التنفيذي لأعمال انشاء محور ترعة الزمر وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، كما تفقد محافظ الجيزة نسب التنفيذ الحالية لمسار محور ترسا (أنور السادات) وتوسعة الكوبري، مشددًا على رئيس حي الطالبية بالمتابعة الجادة للشركات المنفذة للإسراع من معدلات التنفيذ للانتهاء منها خلال الجدول الزمنى المحدد مع التأكيد على الشركة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة حفاظًا على السلامه العامة للمواطنين.

واستمع محتفظ الجيزة خلال جولته لشكاوى عددا من المواطنين، موجهًا حي الطالبية بسرعة بحث الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة وحلها، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار.