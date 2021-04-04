شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوقع بروتوكول تعاون في دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة بروتوكول تعاون وشراكة لمدة ثلاثة أعوام في إدارة مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، ويهدف إلى خدمة خطة المحافظة التنموية وتعزيز فرصها الاستثمارية من خلال استثمار المزايا التنافسية للموارد والمقومات المتوافرة للمحافظة.

أعرب المحافظ عن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية الأكاديمية داخل محافظة بني سويف، ويمثل مورداً هاماً وميزة تنافسية تمتلكها المحافظة التي تحوى على أرضها 3 جامعات، فيما يجرى حاليا العمل في إنشاء الجامعة الأهلية الأولى بالصعيد على أرض بني سويف.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الإستراتيجية التنموية العامة التي أطلقتها المحافظة منذ أشهر، كأول استراتيجية محلية من نوعها على مستوى الجمهورية، والتي احتوت على خطط ومشروعات لتحقيق نقلة نوعية في 6 قطاعات اقتصادية وهي: الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات والتكنولوجيا، النقل واللوجيستيات، والمشروعات الصغيرة.

وأثني المحافظ على الدور الذي تقوم به جامعة النهضة والذي اتسم بالتنوع والفعالية، حيث ساهمت وتساهم في أكثر من مجال تنموي لخدمة المجتمع السويفي، وبروتوكول تعاون اليوم يعد ثمرة من ثمار التعاون الفعال بين المحافظة والجامعة والذي ازداد على مدار العام والنصف الماضيين، والذي يعكس مدى نجاح الجهود المشتركة بين المحافظة والجامعات بما تملكه من موارد أكاديمية وبحثية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأهمية أن تعمل كل المؤسسات الحكومية والمجتمعية بروح الفريق الواحد من أجل الدفع بالخطط التنموية.