شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الياميش والمكسرات في الدقهلية .. والتجار: الإقبال أفضل من العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الياميش والمكسرات في الدقهلية إقبالا ملحوظا من المواطنين على الشراء قبيل شهر رمضان الكريم بينما كان الإقبال ضعيفا على المكسرات .

وأكد التجار أن أسعار مستلزمات رمضان من الياميش والمكسرات انخفضت قليلا عن العام الماضي بسبب انخفاض سعر الدولار.

وحرص الباعة على فرش المنتجات أمام محلاتهم بمنطقة العباسي والطميهي وبورسعيد وبمحلات العطارة.

وأكد هيثم حماد من تجار الياميش: «وجود انخفاض ملحوظ في أنواع معينة من الياميش والتي يتم استيرادها من الخارج كما انخفض سعر البلح مع تعدد أنواعه التي تناسب كل المواطنين».

وقال «أسعار البلح تتراوح من 5 إلى 40 جنيها حسب نوعه وإقبال المواطنين على الأنواع من 10 جنيهات حتى 25، كما انخفضت أسعار باقي أنواع الياميش مثل الزبيب الإيراني 60 جنيها والمصري من 45 إلى 50 جنيها وجوز الهند 65 جنيها والمشمشية تبدأ من 65 إلى 90 جنيها والأراسيا من 50 إلى 60 جنيها فقط، وقمر الدين أنواع من 20 إلى 35 حنيها»، وأضاف: «الإقبال أفضل من العام الماضي لكنه أقل من الأعوام السابقة حيث يعزف المواطنين على شراء أنواع كثيرة عدا البلح وقمر الدين والزبيب».

ويؤكد عبده البرناوي، تاجر مكسرات، انخفاض أسعار المكسرات بشكل كبير عن الأعوام السابقة بسبب تراجع أسعار الدولار حيث يتم استيراد جميع الأنواع، وقال: «المكسرات بقشرها كلها من 72 إلى 90 جنيها والمقشر عين الجمل 160 جنيها والبندق 160 واللوز 140 والكاجو 220 الفستق 220 جنيها»، وأضاف أن «الإقبال أقل من الأعوام السابقة لأن مش كل الناس بتأكل المكسرات في رمضان والبعض بيعتبرها سلع إضافية مش أساسية مثل الياميش».

وأشار السيد إبراهيم موظف إلى أن أسعار الياميش مناسبة هذا العام ولكن الالتزامات كثيرة وهي وراء انخفاض الإقبال، وقال: «في ناس كثيره تركت عملها بسبب الكورونا خاصة العمالة غير المنتظمة وهذا طبعا بيأثر على الشراء واللي كان بيشتري اثنين أو ثلاثة كيلو أصبح يكتفى بشراء كيلو واحد».

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