شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الثاني في مسابقة أفضل شعار صناعي 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، المركز الثاني الجمهوري في مسابقة أفضل شعار ضمن مسابقة الجمهورية لأفضل منتجات المجال الصناعي لعام ٢٠٢١، والمقامة بوزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد سعد،وكيل وزارة التعليم فى الاسكندرية، أن حصول المديرية على المركز الثاني الجمهوري في مسابقة أفضل شعار، جاء بعد جهد وعمل شاق من قبل المشاركين، لافتا الى تزامن المسابقة مع دور المرأة المصرية في الصناعات اليدوية ضمن مسابقة الجمهورية لأفضل منتجات المجال الصناعي للعام ٢٠٢١.

وأكد على أن الدولة تتخذ خطواتها الفعلية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم ورعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار، من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن امتنانه لدور توجيه عام المجال الصناعي حيث يلقى على عاتقه عملية اكتشاف الموهبة وتنميتها، ثم التأهيل الجيد لها، حتى تخرج ما في داخلها من أفكار وتكتشف مواهبهم.

وقال أنه ينتظر من توجيه عام المجال الصناعي بالإسكندرية ابتكارات مختلفة ومواهب جديدة للخروج للنور.