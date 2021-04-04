شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بالمنوفية» تجتمع بمديري مستشفيات المحافظة لمواجهة الموجه الثالثة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إجتماعاً موسعاً بمديري المستشفيات بالمحافظة.

وذلك لمناقشة خطة العمل وتقارير سير العمل اليومية بالمستشفيات وبحث السلبيات والإيجابيات بها، ومعوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة التحديات المستقبلية، مشدداً على الدقة في إرسال البيانات، وتحليلها بشكل مستمر للوقوف على نقاط القوة والضعف، والعمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والمتابعة اليومية لكفاءة عمل الأجهزة الطبية، وإصلاح الأعطال والصيانة الدورية لها.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية إستعدادات وجاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، لإستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبة إصابتهم بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى توافر الأمصال ولقاح كورونا، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي على الوجه الأمثل، والتأكيد على متابعة توافر القوي البشرية اللازمة بالأقسام الطبية الحرجة.

كما أكد جودة على تطوير الأقسام والخدمات الطبية، وتفعيل برنامج الزمالة المصرية بجميع المستشفيات، وتفعيل العمليات الجراحية للانتهاء من أي قوائم إنتظار، مشدداً على المتابعة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لهم، ورفع درجة الإستعداد لحالات الطواريء والحوادث، وتفعيل دولاب الأزمات والكوارث بالمستشفيات، ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، والصيانة الدورية لها، والتأكيد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية داخل كافة الأقسام الطبية، والتأكد من إلتزام الفرق الطبية بإرتداء الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.