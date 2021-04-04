شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقرر منع تصدير الفول الحصى والمدشوش (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار صادر من وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع بمنع تصدير الفول الحصى والمدشوش.

وجاء نص قرار وزيرة التجارة والصناعة، :" لا يسمح بتصدير الفول الحصى والمدشوش فقط إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الجريدة الرسمية أن سريان القرار بدأ من الأول من شهر إبريل لعام 2021 بناءًا على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.