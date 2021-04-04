شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الوادي الجديد» تستعد لحصاد محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور، مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة استعدت هذا الموسم لإستلام وتوريد محصول القمح من المزارعين على مستوى القرى والمدن، للموسم 2021 وذلك في إطار التنسيق المستمر ما بين الجمعية والصوامع لخدمة المزارعين على مستوى المحافظة.

وقال، محمود الشاذلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بالوادى الجديد، إنه مع بدء موسم حصاد القمح هذا الموسم، تم التنسيق مع صوامع المحافظة، لتوريد محصول القمح واستلامه من المزارعين بالأسعار المعلنة، ومن حق أي مزارع أن يقوم بالتوريد إلى صوامع الوادي الجديد بأسم الجمعية ويتم صرف القيمة من الجمعية فور التوريد مباشرة وذلك طبقا للأسعار المعلنة والمحددة هذا العام، وذلك لخدمة المزارعين وتقديم كافة التسهيلات المزارعين في إطار الدور الخدمى الفعال لخدمة المزارعين.

جدير بالذكر ان سعر توريد أردب القمح المحلي للموسم الحالى 2021، 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.