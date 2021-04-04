شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم مليون و244 ألف طفل في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال بالمحافظة، قامت بتطعيم الأطفال بالفئة المستهدفة من سن يوم وحتى ٥ سنوات، خلال أيام الحملة والتي أستمرت لمدة ٦ أيام متتالية منذ الأحد الماضي، وذلك بعد مد وزيرة الصحة والسكان، الحملة يومي الخميس والجمعة بالأماكن الثابتة بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة في بيان، الأحد، أن إجمالي ما تم تطعيمهم ١٢٤٤٢٥٨ طفل، بنسبة تغطية بلغت ١٠٢.٢٤% من الأطفال المستهدفين بالتطعيم، وعددهم مليون و ٢١٧ و ٤٧ طفل من المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال ٢٤٣٥ فريق طبي مدرب، قسمت إلي ١٨٥٥ فرقة بالريف، و ٥٨٠ فرقة بالحضر، منهم ١٩٣٧ فرقة متحركة استهدفت المنازل والحضانات، والتي عملت وفق خطة محددة تم التدريب عليها، وقد تم التطعيم من منزل لمنزل، موضحًا أنه تم عقد الإجتماعات المكثفة لفرق الإشراف على الحملة، بجانب تدريب جميع الفرق، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية

يذكر أنه تم تطعيم ١٢١٧١٠٢ طفل خلال المرحلة الأولى من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي أنطلقت فاعليتها أواخر شهر فبراير الماضي، بنسبة تغطية بلغت ١٠١.٨% من الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الطب الوقائي، ومسؤولة التطعيمات بالمديرية، ولجميع المشرفين والمشاركين في الحملة علي الجهود المخلصة المبذولة، حفاظًَا على صحة أبنائنا الأطفال من مرض شلل الأطفال بالمحافظة

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية