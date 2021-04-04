إحباط تهريب 390 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أنه يتم تسيير حملات أمنية مفاجئة يومياً على جميع الادارات التموينية الفرعية، لتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات مستحضرات التجميل حفاظاً على صحة المواطنين.

إحباط تهريب 390 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و15 جوال دقيق مدعم فى الاسكندرية (صور)

وأوضح أن ادارة التجارة الداخلية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، شنت حملات على الأسواق والمحلات التجارية،أسفرت عن ضبط 390 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع مستحضرات التجميل بمنطقة الابراهيمية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إحباط تهريب 390 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و15 جوال دقيق مدعم فى الاسكندرية (صور)

وفى سياق متصل، للمرة الثانية على التوالى شنت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة، حملات على المخابز أسفرت عن ضبط 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بمنطقة الجمرك، بغرض سد عجز في تصرف دقيق الحصة المنصرفة للمخبز تابعة لمطاحن وسط وغرب الدلتا وغير مصرح بتداوله بالإسكندرية.

إحباط تهريب 390 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و15 جوال دقيق مدعم فى الاسكندرية (صور)

إحباط تهريب 390 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و15 جوال دقيق مدعم فى الاسكندرية (صور)