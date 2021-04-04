شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يزور دور الأيتام ويوزع الهدايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيبشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي،السكرتير العام للمحافظة،دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، ودار الأيتام الرضع بمدينة كفر الشيخ للوقوف على إحتياجاتهم ومتابعة الأطفال الأيتام،بالاضافة إلى الاطمئنان عليهم.

محافظ كفرالشيخ يزور دور الأيتام ويوزع عليهم الهدايا في عيدهم

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هدايا تذكارية للأطفال،وناقش الأطفال في الأنشطة التي يمارسونها من رسم ،واعادة تشكيل الصلصال ،وغيرهما من أنشطة متعددة يمارسوها داخل الدار.

وإستمع محافظ كفر الشيخ، لمشرفي الدارين وما يقومون به من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، في دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، ودار الأطفال الرضع.

محافظ كفرالشيخ يزور دور الأيتام ويوزع عليهم الهدايا في عيدهم

جاء ذلك بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ضمن إحتفالات المحافظة بيوم اليتيم.

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