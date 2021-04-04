شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه المنوفية»: متابعة مستمرة لمشروعات «حياه كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أنه في إطار المتابعة الدورية للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قام بجولة تفقدية بمدينة اشمون، لتفقد سير العمل بالمشروع لمتابعة الأعمال وكفاءة الأداء.

وعقد اجتماع بحضور الشركة المنفذة لمشروع حياه كريمة ورئيس مجلس مدينة اشمون ورؤساء شبكات المياه والصرف الصحى بنطاق الوحدات المحلية برملة الانجب وشما وطهواى لمتابعة مايتم من اعمال وازالة أي عقبات لسرعة انجاز المهام.

وأكد على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة في توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة.