شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو. -البطاطس 4.25 جنيه . -البصل الأبيض 4.25 جنيه. -البصل الأحمر بـ 6.5جنيه. -الكوسة بـ 9.5 جنيه. -الجزر بـ5 جنيهات. - الخيار بـ 10 جنيهات. والجوافة بـ 10 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات. -الفلفل الألوان 26 جنيها. -الليمون بـ21 جنيها. -الفاصوليا الخضراء بـ 13جنيها. -التفاح السكرى بـ26 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 8.5 جنيه. -اليوسفى بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ 26جنيها. - البسلة بـ 8 جنيهات. البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه. -البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.