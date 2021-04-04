شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس وزراء باكستان: إعادة تعويم السفينة الجانحة بأياد مصرية عمل احترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الشيخ طاهر محمود أشرفى، رئيس مجلس علماء باكستان،مساعد رئيس الوزراء لشؤون الوئام الدينى والشرق الأوسط، بالجهود الكبيرة التي بذتها مصر لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، والتي تكللت بالنجاح وأسفرت عن إعادة حركة الملاحة الدولية لمسارها الطبيعى مرة أخرى بعد أن تعطلت لعدة أيام وتسببت فى إحداث قلق عالمى غير مسبوق.

وقال الأشرفى في بيان له اليوم الأحد،:"نشيد بالجهود المصرية المباركة التى لا نستغربها من هذا البلد العريق بلد الأزهر ومنبع العلم والمعارف والخضارة والثقافة العربية والإسلامية"، وقدم الأشرفي خالص تهنئته وشكره وتقديره للقيادة المصرية وأثنى على الدور والجهد المتميز الذى بذله الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان يتابع عملية إنقاذ السفينة على مدار 24 ساعة، وقدم للحكومة جميع التسهيلات التى تعزز جهود المتخصصين وتدعم المؤسسات التى نفذت جميع الأعمال المطلوبة لحل المشكلة.

وأضاف الشيخ الأشرفى: نهنئ شعب مصر الشقيق على هذا الإنجاز العظيم، ونثمن اهتمام جميع المسؤولين وحرصهم على إنهاء هذه الأزمة فى زمن قياسى مقارنة بحجم المشكلة.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرقي بأن إعادة تعويم السفينة بأيادي مصرية بشكل سريع وزمن قياسي رغم التعقيدات الفنية التي أشارت إليها التقارير الدولية، والتي توقعت استمرار الأزمة لفترة أطول مما كانت عليه، هو بمثابة عمل احترافي وإنجاز مصري كبير يثبت للعالم حجم القدرات المصرية والكفاءة المهنية والجدارة وحسن الإدارة والقدرة الفائقة والمهارات الهندسية العالية للتعامل مع مثل هذه الأزمة المفاجئة.

وقدم الأشرفي شكره وتقديره لجميع المشاركين من أبناء مصر ورجالها الذين ساهموا لحل أزمة قناة السويس التي تعتبر من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية بالنسبة للتجارة الدولية والاقتصاد العالمى، مشيداً بجميع المؤسسات التى نفذت الأعمال المطلوبة لحل أزمة السفينة الجانحة.