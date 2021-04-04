شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 48 مقبرة مخالفة على الأراضي الزراعية في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية حملات مكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص بعد غلق باب التقدم للتصالح في المخالفات، حيث شن العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، حملة مكبرة لإزالة 48 مقبرة مخالفة تحت الإنشاء في منطقة أبو زعبل بحضور مراقب الصحة ومسؤول الأملاك، وصباح إبراهيم رئيسة الوحدة المحلية.

وفي قليوب، قال مجدي نجاح، رئيس المدينة إنه تم عمل حملة إزالة فورية للتعدي بالبناء على أرض زراعية بقرية بلقس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الأجهزة التنفيذية في مدينة القناطر الخيرية حملة مكبرة بقرية المنيرة لمواجهة تعدي على الأرض الزراعية في المهد وتمت الإزاله الفورية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكد المهنس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الفترة الأخيرة شهدت انحسار ملحوظ للتعديات على الأرض الزراعية خاصة بعد تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، لافتًا إلى أنه مع وجود الإجراءات الرادعة للمخالفين أصبحت التعديات في أنحاء المحافظة حالات فردية لا تذكر.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء المدن بمواجهة أي تعدي على الأرض الزراعية في حينه وقبل أن تستفحل المخالفة يتم مواجهتها فورًا وإحالة صاحبها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني ضده.

إزالة مقابر مخالفه تحت الانشاء فى ابو زعبل

إزالة مقابر مخالفه تحت الانشاء فى ابو زعبل

إزالة مقابر مخالفه تحت الانشاء فى ابو زعبل

إزالة مقابر مخالفه تحت الانشاء فى ابو زعبل

إزالة مقابر مخالفه تحت الانشاء فى ابو زعبل