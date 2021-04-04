شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات لزراعة الأرز الجاف في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم القطاع الزراعى بالوادى الجديد، ندوات عن زراعة الأرز الجاف بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، حيث شملت الندوات الإرشادية مزارعي بئر 3، 4، 5، 12 .

وقال الدكتور، مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم تنظيم عدة ندوات إرشادية عن الأرز الجاف بحضور مسئولي الري، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين التابعين لإدارة القصر الزراعية، ولفيف من المزارعين.

وأضاف أنه تم عرض طرق وفوائد زراعة الأرز الجاف، وحظر زراعة الأرز الغمر والمخالفات التي ستتخد ضد المخالفين، بحانب عرض اهم الأصناف التي تصلح للزراعة في المناطق الجافة والأصناف المتحملة لطول فترات الري والأراضي المالحة في ظل توفير التقاوي التابعة لوزارة الزراعة ذات جودة عالية وهي تقاوي أساس.

مشيرا إلى أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، طرق الزراعة المناسبة والمعاملات السمادية ومعاملات الري ومواعيد الزراعة بمحافظة الوادي الجديد .