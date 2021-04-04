شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي باحتفالية نقل المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي، أعرب فيها عن خالص تهانیه بمناسبة احتفالیة نقل المومیاوات الملكیة من المتحف المصري في میدان التحریر إلى متحف الحضارات المصریة في الفسطاط، مشیدا بالاستعدادات الكبیرة وبالجھود المكثفة التي قامت بھا أجھزة الدولة المعنیة لإنجاح ھذه الاحتفالیة والخروج بھا بالشكل اللائق والمتمیز.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أشاد بھذا الحدث التاریخي الذي یبرز التاریخ العریق والزاھر بالإنجازات لمصر على مر العصور وإسھاماتھا البارزة في المسار الحضاري للإنسانیة، متمنیا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافیة ولجمھوریة مصر العربیة الشقیقة وشعبھا الكریم كل التقدم والازدھار.

كما بعث الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العھد الكويتي ببرقیة تھنئة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي، ضمنھا خالص تھانیه بمناسبة احتفالیة نقل المومیاوات الملكیة من المتحف المصري في میدان التحریر إلى متحف الحضارات المصریة في الفسطاط، راجیا دوام الصحة والعافیة للرئيس السيسي ولجمھوریة مصر العربیة وشعبھا الشقیق المزید من الرقي والازدھار، كما بعث الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء ببرقیة تھنئة مماثلة.