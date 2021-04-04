شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر بإصلاح عامود إنارة آيل للسقوط علي طريق الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بإستعدال عمود إنارة بطريق الزقازيق ههيا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، برفع واستعدال عامود الإنارة المائل بطريق الزقازيق ههيا، بعد تعرضه لإصطدام سيارة به مما تسبب في إعاقة حركة السيارات، وتم تحرير محاضر بالواقعة واستعدال العامود، وإعادة الحركة المرورية للطريق بشكل طبيعي.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ،بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، بإجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واستعدال الأعمدة المائلة وثبيتها، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة حفاظا على الأرواح والممتلكات، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المحافظة.