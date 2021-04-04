شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير ومصادرتها بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية ،فضلاً عن المرور علي المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار ، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، أسفرت الحملات عن ضبط ٥ تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم