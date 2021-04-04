شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الكترونية لـ «حياة كريمة» للتواصل مع أهالي 192 قرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن إطلاق بوابة حياة كريمة، للتواصل مع المواطنين في المراكز والقري المستهدفة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

قال «القاضي»، إنه بناءا على توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، تم إطلاق بوابة حياة كريمة للتواصل مع المواطنين، تزامنا مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتستهدف 192 قرية، و757 تابع، داخل 5 مراكز بالمحافظة هي: مغاغة والعدوة في شمال المحافظة، وأبو قرقاص وملوي ودير مواس في الجنوب.

وأضاف، أن بوابة حياة كريمة هدفها تحقيق المشاركة المجتمعية، بين القائمين على تنفيذ المبادرة والمواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منوها أنه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وفئات الشباب، والجمعيات الأهلية

كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية، كما يتم عقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية للتواصل المستمر مع المواطنين.

أوضح «القاضي» أن المنيا من أولي المحافظات تطبيقا لمنظومة التحول الرقمي وتفعيل مركز المتغيرات المكانية الذي تم رفع كفاءته الفنية من خلال إتاحة التصوير الفضائي، التي وضعت المنيا كنموذج أول يستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات صور الأقمار الصناعية على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ، أنه بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ومصر الرقمية وتفعيل خدمات التنمية المحلية، تم في وقت سابق إطلاق البوابة الإلكترونية للخدمات المحلية التي تقدم 42 خدمة بهدف فصل مؤدي الخدمة عن متلقيها، وكذلك الاهتمام بمنظومة المتغيرات المكانية على مستوي مراكز المحافظة التسع، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والمساحة العسكرية، لرفع المتغيرات المكانية ومطابقتها على أرض الواقع، وفي حالة رصد مخالفات يتم إزالتها في المهد.

وكان محافظ المنيا، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع لجنة مبادرة حياة كريمة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.

واستعرض المحافظ مع جهاز التعمير بالمنيا، نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشددا على عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة نسب التنفيذ أولا بأول.

كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور يوميا مع رؤساء القرى، لمتابعة المشروعات على الأرض وتلافى أي مشكلات قد تظهر، وكلف رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظة لإزالة أي معوقات

مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد ووضع مصلحة المواطن ورضاه نصب أعينهم، مؤكدا انه سيتعامل مع أي تأخير أو تقصير بحزم شديد، وسيجري جولات مفاجأة لمتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود أي مشكلات قد تواجه تنفيذ المشروع القومي.