أخبار مصر

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للتوحد

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمى للتوحد، حيث نظمت ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء احتفال في حديثة المساعيد البحرية بالعريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالمديرية والمشرفة على الاحتفال، في بيان اليوم، ان الاحتفال تضمن عدد من العروض الفنية والرياضية والمسابقات الترفيهية والثقافية، وتوزيع الهدايا العينية والوجبات الغذائية على المشاركين بالاحتفال.

أضافت أن الاختفال جري بحضور الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى التوحد من مدارس التربية الخاصة وأطفال دار الرعاية المتكاملة للأطفال اليتامى وجمعية رعاية الفئات الخاصة بالعريش.

حضر الاحتفال عدد من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وأولياء الأمور، إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا