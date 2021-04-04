شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمى للتوحد، حيث نظمت ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء احتفال في حديثة المساعيد البحرية بالعريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالمديرية والمشرفة على الاحتفال، في بيان اليوم، ان الاحتفال تضمن عدد من العروض الفنية والرياضية والمسابقات الترفيهية والثقافية، وتوزيع الهدايا العينية والوجبات الغذائية على المشاركين بالاحتفال.

أضافت أن الاختفال جري بحضور الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى التوحد من مدارس التربية الخاصة وأطفال دار الرعاية المتكاملة للأطفال اليتامى وجمعية رعاية الفئات الخاصة بالعريش.

حضر الاحتفال عدد من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وأولياء الأمور، إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية .