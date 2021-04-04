شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع المشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

أشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية، ووصول الدفعة الأخيرة من المواسير، بعد اكتمال أعمال المحطة الرئيسية، وباقي بيارات الترسيب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال ترعة أم بركة طريق أبومندور- البياض، بطول 45 مترا على قطاعين 30م / 15 مترا نطاق الوحدة المحلية لقرية أبو مندور، ضمن خطة مديرية الطرق.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على إطلاق قافلة طبية مجانية بقرى بر بحرى، التي تضم كافة التخصصات الطبية من «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، باطنة، الأطفال، أنف وأذن، عظام، جراحة، رمد، أسنان، قلب، جلدية»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، فضلاً عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية من المواطنين إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشرَف الدكتور ايمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال النظافة والتجميل اليومية بالمدينة، ومحيط المدارس، والمعاهد الأزهرية، وبجوار عمارات الإسكان وطريق المقابر، بالإضافة إلى التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.