شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين شمال سيناء» يضع خطة لاستقبال شهر رمضان الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء خطة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد علاء الدين سمري، مدير عام المديرية على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية طوال الشهر الكريم، بجانب تشديد الرقابة التموينية على الاسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة الاسعار ومدي صلاحية السلع الغذائية للاستهلالك الادمي.

أضاف سمري، إلى القضاء على الاختناقات في السلع قبل حدوثها وتوفير السلع الغذائية والإستراتيجية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي اليومية، لتلافي أي اختناقات .

أشار سمري إلى توصيل الخدمة التموينية إلى المواطنين في مختلف ربوع المحافظة بسهولة ويسر، بجانب تكثيف الحملات التموينية على الاسواق، على مدار الاربع والعشرين ساعة.

أعلن سمري عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية طوال الشهر الكريم، لتلقي شكاوي المواطنين، لافتًا إلى تشغيل المخابز طوال اليوم خلال شهر رمضان والرقابة المشددة على المخابز .