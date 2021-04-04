شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 715 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 715 حكمًا قضائيًا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة حيث تم تنفيذ 134 حكما بالحبس الجزئي و27 حبس مستأنف و393 غرامات و157 مخالفات متنوعة.