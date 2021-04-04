شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يناقش احتياجات القطاع الصحي وإجراءات التصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا بمديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، والوقوف على آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومديري المستشفيات، ومديري الإدارات بالمديرية، وعدد من العاملين بالقطاع الصحي.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ راجع مع وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، عدد الأسرة بكل مستشفى، ونسب الإشغال، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات، وكذلك كميات الأكسجين، فضلاَ عن التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية من ارتداء الكمامات ومتابعة التعقيم والتطهير.

عقب الاجتماع، شهد محافظ الفيوم، أعمال تسليم عدد 2300 ماسك أكسجين عالي الكفاءة تبرع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للمستشفيات، دعماً للقطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا، وذلك بحضور النائبة ميرفت عبدالعظيم، والنائب يوسف الشاذلي، والنائب أيمن شكري، وعددٍ من مديري المستشفيات والأقسام.

ووجه المحافظ، الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على الدور الفعال والقيام بواجبهم الوطني، من خلال المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الطبي لمجابهة جائحة كورونا.