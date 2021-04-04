أخبار مصر

ضبط 17 قضية تموينية في أسوان

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، اليوم الأحد، حملة على الأسواق أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية بعدد من مراكز ومدن المحافظة حيث تم ضبط 17 قضية تموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا مخالفات مخابز بلدية وقضيتين لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها كما تم ضبط 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار و6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية.

تم تحرير محاضر للمخالفات وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا