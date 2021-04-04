شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يستعرض تجربته فى مكافحة التطرف ببرنامج إذاعى فى كولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فى حلقة نقاشية تحت عنوان "الأديان وحرية المعتقد" حول سبل وآليات مواجهة الفكر المتطرف، وذلك فى البرنامج الإذاعى "الأصوات المتحدة" بإذاعة "فينال برنسا" الكولومبية.

وشاركت فى الحلقة "ماريا خوسيه أثيبيدو" عضو مؤسسة السلام الإسلامية بكولومبيا، فضلًا عن لفيف من ممثلى الطوائف والكيانات الدينية المختلفة؛ بهدف التعرف على تجارب المشاركين فى التعامل مع الأفكار المتطرفة وآلياتهم فى ترسيخ القيم الإنسانية فى المجتمعات.

وخلال مداخلته، استعرض الدكتور تامر عويس، الباحث بمرصد الأزهر، جهود المرصد فى مكافحة الفكر المتطرف، وتفنيد ما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة لاستقطاب الشباب والعبث بأمن واستقرار المجتمعات لتهئية بيئة مناسبة لزرع أفكارها المتطرفة والتواجد بعناصرها على الأرض كما حدث فى سوريا والعراق من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

كما تطرق إلى الجهود المبذولة من جانب مؤسسة الأزهر الشريف لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمى، والتى تمثلت فى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان إيمانًا منهما بحاجة العالم فى هذه الفترة بإعلاء قيم إنسانية كالتسامح والتراحم والتعاون للعبور بالمجتمعات بسلام دون تعصب وإراقة دماء.