شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تؤكد اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على منافذ صرف المعاشات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات أبريل وتذليل أى عقبات تواجه المستفيدين.

‏‎وقامت الهيئة برئاسة اللواء جمال عوض بتقسيم صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كرونا حيث تم البدء الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من أول الشهر على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الاول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.

‎كما قامت الهيئة بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد بدءًا من أول أبريل الجارى بالتوازى مع معاشات أبريل.