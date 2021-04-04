شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم مؤسسات البحث العلمى المصرية فى تصنيف مؤشر Scimago لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن تقدم مؤسسات البحث العلمي المصرية فى تصنيف مؤشر Scimago لعام 2021، حيث ظهرت 7 مؤسسات بحثية مصرية جديدة فى تصنيف Scimago للمؤسسات البحثية العالمية لهذا العام، وبلغت عدد المؤسسات البحثية المشاركة فى المؤشر هذا العام 7533 مؤسسة بحثية فى جميع دول العالم، وبلغ عدد المؤسسات المصرية 48 مؤسسة ظهرت فى تصنيف العام الحالى 2021 بعدما كانت 41 مؤسسة بحثية فى عام 2020 بزيادة عدد 6 مؤسسات بحثية حكومية وجامعة خاصة.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أن ترتيب المؤسسات البحثية المصرية تراوح بين المرتبة 495 إلى المرتبة 864 عالميًا، موضحًا أن أهم نتائج هذا التصنيف جاءت على النحو التالى:

على المستوى العالمى: جاءت الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية بأكاديمية البحث العلمى فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 495 عالميًا بعدما كانت فى المرتبة 752 عالميًا عام 2020، واحتلت جامعة القاهرة المرتبة الثانية محليًا و527 عالميًا متقدمة 3 مراكز عن تصنيف 2020، والمركز القومى للبحوث فى المرتبة الثالثة و629 عالميًا.

على المستوى الإفريقى: وفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى إفريقيا، حصل المركز القومى للبحوث على المرتبة الثانية، وجاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الخامسة إفريقيًا، ووفقا لتصنيف المؤسسات الجامعية فى إفريقيا، فقد احتلت جامعة القاهرة المرتبة الثالثة إفريقيًا.

على مستوى دول الشرق الأوسط: وفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى الشرق الأوسط، فقد جاء المركز القومى للبحوث فى المرتبة الثانية، وجاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الخامسة ضمن دول الشرق الأوسط، ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة فى المرتبة الحادية عشرة، ووفقًا لتصنيف المؤسسات الجامعية فى الشرق الأوسط جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة الحادية عشرة.

على المستوى المحلى: وفقًا لتصنيف المؤسسات البحثية الحكومية فقد جاء المركز القومى للبحوث فى المرتبة الأولى محليًا، يليه أكاديمية البحث العلمى فى المرتبة الثانية، يليها معهد بحوث البترول فى المرتبة الثالثة.

وفى المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسى، ووفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى مؤشر البحث العلمى: جاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 353 عالميًا، يليها المركز القومى للبحوث فى المرتبة 359 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

وفى مؤشر تأثير الابتكار: جاء معهد بحوث البترول فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 436 عالميًا، ثم المركز القومى للبحوث فى المرتبة 442 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

وفى مؤشر التأثير المجتمعي: جاء المركز القومى للبحوث فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 230 عالميًا، ثم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة 236 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

جدير بالذكر أن المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قام بإعداد هذا التقرير حول نتائج تصنيف مؤسسات البحث العلمى، والذى تعده مؤسسة Scimago لتصنيف المؤسسات البحثية العالمية لعام 2021، ويهتم هذا التصنيف بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (50%)، ومخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعى (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسى عددًا من المؤشرات الفرعية، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى عام التقييم.