شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. سيدة تعمل أمين سر فى محاكم مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد هو الأول من نوعه داخل ساحة محاكم مجلس الدولة، ظهرت أول سيدة على المنصة، ومارست عملها لأول مرة أمين سر وسكرتير جلسة.

وسبق والتقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلال شهر مارس الماضى، جموعاً كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل و أهم المشاكل التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.

ودعماً من المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، للمرأة العاملة بالمجلس فقد أستمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدًا لهن انه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.

وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

كان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.