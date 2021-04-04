شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: 8525 متسابقا خلال 5 أعوام فى مسابقة مختبر الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مؤشر البحث العلمي الشهرى لشهر أبريل، وهو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا حيث كشف وجود 8525 متسابقا خلال آخر 5 أعوام ضمن مسابقة "مختبر الشهرة" التى ترعاها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كشريك وطنى بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطاني.

وذكر بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن عدد المتقدمين ارتفع من 1779 عام 2017 إلى 1824 متسابقا فى عام 2021 على الرغم من ظروف فيروس كورونا، وتعد مسابقة مختبر الشهرة احدى أكبر مسابقات التواصل العلمى فى العالم، وتهدف إلى تنمية قدرات العلماء والمهندسين الشباب للاندماج مع الجهات المعنية والجماهير، وقد بدأت المسابقة فى مصر منذ عام 2009.

وفاز 11 متسابقًا بالمراكز الأولى منذ عام 2017 بمشاركة الأكاديمية وشاركوا فى المسابقة العالمية التى تعقد بمهرجان شلتنهام للعلوم فى المملكة المتحدة.