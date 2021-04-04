شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فلسفة تونسى يشيد بموكب المومياوات الملكية ويصف الإخوان بمخربى الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمد أبوهاشم محجوب أستاذ الفلسفة بجامعة تونس على احتفال موكب المومياوات الملكية الذي انطلق أمس في مصر ولاقى إشادة كبرى من وسائل إعلام عربية وأجنبية حيث قال إن المشهد الذي شهدته مصر أمس دليل على الأثر الكبير والممتد للحضارة المصرية، داعيا إلى سقوط من أسماهم مخربى الحضارات في إشارة إلى جماعة الإخوان وأذنابها.

وقال إن مشاهد احتفالية موكب المومياوات الملكية حملت في مجملها تكذيبا لدعاة الفوضى من الجماعة الإرهابية مؤكدا أن مصر التاريخ ستحيا وأن أعداء التاريخ (من جماعة الإخوان) سيسقطون لامحالة.

وتابع في بوست نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"تحيا الحضارة المصرية .. ليسقط مخربو الحضارات .. ليسقط دعاة التوحش.. إن مشاهد الليلة من مصر تكذيب لفوضى الإخوان، لقد نهشتم شخصيتنا يا إخوانجية ... لقد حطمتم إرادتنا وكسرتم أحلامنا.. اغربوا من هذه الأرض .. تحيا مصر التاريخ .. تحيا تونس قرطاج وتونس أوتيك وتونس القيروان .. ولتسقطوا يا أعداء التاريخ .. سنبني تونس رغم أنوفكم أيها السفلة. هبوا يا بني وطني هبة واحدة".

وكانت مصر شهدت أمس نقل 22 مومياء فرعونية ملكية مساء أمس السبت من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى "المتحف القومي للحضارة المصرية" في الفسطاط، وهو الحدث الذى تصدر اهتمامات الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر.