شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة وأتربة عالقة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 4 أبريل 2021 إلى الجمعة 9 أبريل 2021، كما يلى:

- اليوم الأحد 4 أبريل :

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 3 : 8 ) درجة مئوية

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد .

- يوم الإثنين 5 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد

- يوم الثلاثاء 6 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة

- يوم الأربعاء 7 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

- يوم الخميس 8 أبريل :

أثرية عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

- يوم الجمعة 9 أبريل :

اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .