شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء "البابل شيت" وإجابة امتحان الترم الثانى للثانوى العام فى نفس الورقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجابة فى امتحانات الثانوى العام فى أبريل وشهر مايو بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

- الطالب الذى تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول يُعقد له امتحان تكميلى قبل الامتحان المقرر عقدة فى نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفى زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلى شرط أساسى لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطالب.

- الطالب الذى واجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان فى الفصل الدراسى الأول فى أى مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسى الأول.

- فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثاني.

- امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى المنهج كاملاً، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى منهج ومقرر الصف الفصل الدراسى الثانى فقط.