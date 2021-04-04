شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. العالم يقف احترامًا لموكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، ردود الفعل العالمية عن موكب المومياوات الملكية، والتقارير الصحفية الدولية المنشورة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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"مصر تبهر العالم".. رسائل المصريين عن موكب نقل المومياوات تتصدر ترندات تويتر

حالة من الفخر يعيشها الشعب المصري بعد الحفل المبهر لنقل وخروج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واكتست وسائل التواصل الاجتماعي بأعلام مصر وصور من الحفل العالمي والأضواء والأزياء التى ظهر عليها مقدمو الحفل ومشاهد ميدان التحرير والمباني المجاورة ليعيد إلى الأذهان عراقة التاريخ المصري.

المجلس القومى للطفولة يحبط زواج طفلة عمرها 15 عاما ليلة زفافها بالمنيا

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن نجاحه فى إيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا فى يوم زفافها، حيث أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس تلقت بلاغا أمس السبت عبر الخط الساخن 16000 من أحد المواطنين يفيد بعزم أهل الطفلة (ن) والتى تبلغ من العمر 15 عاما بتزويجها، وأنه سيتم إتمام مراسم الزواج مساء أمس السبت.

الصحف البريطانية: مصر قدمت عرضا رائعا لنقل 22 مومياء ملكية لمتحف الحضارة

سلطت الصحف البريطانية الضوء على موكب المومياوات الملكية، حيث نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية على موقعها الإلكترونى عشرات الصور ومقاطع الفيديو للحدث الضخم، وقالت إن مصر قدمت عرضا رائعا لنقل 22 مومياء لأشهر الفراعنة من وسط القاهرة إلى مقرهم الجديد فى متحف الحضارة.

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار فى إندونيسيا إلى 44 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في شرق إندونيسيا إلى 44 قتيلا على الأقل وتشريد الآلاف، بسحب شبكة سكاي نيوز.

وزير السياحة اليونانى: "موكب المومياوات" حدث عظيم ومدهش ودعاية جيدة للسياحة لمصر

أكد وزير السياحة اليونانى هارى ثيوخارى، أن احتفالية الموكب الذهبى لنقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، تعد حدثا عظيما ومدهشا، يعطى الأمل مثل إشعاع ضوء فنار الإسكندرية فى الوقت الذى تعيش دول العالم ضغوطا بسبب جائحة فيروس كورونا.

"مصر تبهر العالم".. رسائل المصريين عن موكب نقل المومياوات تتصدر ترندات تويتر

حالة من الفخر يعيشها الشعب المصري بعد الحفل المبهر لنقل وخروج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واكتست وسائل التواصل الاجتماعي بأعلام مصر وصور من الحفل العالمي والأضواء والأزياء التى ظهر عليها مقدمو الحفل ومشاهد ميدان التحرير والمباني المجاورة ليعيد إلى الأذهان عراقة التاريخ المصري.

الصحة: 148 ألفا و987 مواطنا من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تلقِّي 148 ألفًا و 987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى أمس السبت، فى إطار خطة الدولة للتصدى للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

صحيفة إسبانية تبرز نقل 22 مومياء فى القاهرة وتصفه بالعرض المهيب الغير مسبوق

على متن عربات باهظة وعلى إيقاع الموسيقى الحية التى عزفتها أوركسترا عظيمة، بدأ موكب نقل 22 مومياء من ملوك وملكات مصر القديمة فى عرض في القاهرة بعد ظهر أمس السبت، في موكب فرعوني مهيب وغير مسبوق، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

ملوك أبهروا العالم.. 22 ملكا وملكة فى موكب المومياوات الملكية.. سقنن رع بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس.. ورغم الخلاف حتشبسوت وتحتمس الثالث جمعهم الحدث.. رمسيس الثانى صاحب أقدم معاهدة سلام.. والزوار يرونهم 18 أبريل

توجهت أنظار العالم، أمس، إلى مصر، لمتابعة الموكب الملكى المهيب، الذى ضم 22 ملك وملكة، والذى خرج فى مشهد يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وإبراز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة، فمن هم هؤلاء الملوك؟.

قرار جمهورى بتعيين المستشار محمد الفيصل نائبا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 139 لسنة2021 بتعيين المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد رجب، نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع شهر رمضان

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان

يوم الفخر والشرف.. المصريون يشيدون بطاقم إخراج حفل موكب المومياوات الملكية: شغل فوق الخيال من ناس عظيمة بجد.. مغرد لـ"عمرو عزيز": خليت عنينا تدمع.. وآخر يمدح "هانى لطفى": تضيف للعمل دائما لمسة إبداع

عاشت القاهرة، يوم السبت، ليلة من الفخر والاعتزاز بتاريخ وحضارة المصريين القدماء، تجسدت فى حفل مهيب لموكب المومياوات الملكية أثناء نقل 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من المتحف المصرى فى ميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط.

المتحف المصرى للحضارة يبدأ استقبال زائريه بعد افتتاحه أمس.. صور

بدأ المتحف المصري للحضارة في استقبال زائريه منذ صباح اليوم الأحد، بعد افتتاح القاعة المركزية مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله للمومياوات الملكية فى حفل مهيب.