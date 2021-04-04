شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى للحضارة يبدأ استقبال زائريه بعد افتتاحه أمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المتحف المصري للحضارة في استقبال زائريه منذ صباح اليوم الأحد، بعد افتتاح القاعة المركزية مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله للمومياوات الملكية فى حفل مهيب.

ومن جانبه قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والأثار، إن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة إنشاء وتطوير أكثر من 20 متحفا، وترميم وتطوير أكثر من 100 مبنى وموقع أثرى من مختلف العصور بكل أنحاء الجمهورية، وتقدم العمل بشكل ملحوظ بمشروع المتحف المصرى الكبير الذى أوشك على الانتهاء، وزاد عدد البعثات الأثرية المصرية إلى أكثر من 80 بعثة استطاعت تحقيق اكتشافات أثرية هامة.

وأضاف العنانى، أن وراء كل هذا العمل جنود مجهولين، هم جيل استثنائى من الآثاريين والمرممين والخبراء المصريين.

وتابع: أود أن أنوه إلى أن الفترة القادمة ستشهد توالى عدد من الافتتاحات الهامة، حيث انتهينا من تجهيز متحف عواصم مصر (بنسبة 100٪)، ويجرى العمل حالياً في المراحل النهائية فى مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا، طريق الكباش بالأقصر، المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية، إلى جانب الإعداد للاحتفالية الكبرى التى ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، التي سوف تشارك فيها شخصيات مصرية فنية وثقافية ورياضية بارزة، وشخصيات ومشاهير عالميين، وسيتم توجيه الدعوة لقادة دول العالم.

وتشتمل قاعة العرض المركزية بمتحف الحضارة على ما يقرب من 1600 قطعة أثرية، ويستطيع الزائر أن يحصل على فكرة متكاملة عن الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر عصورها المختلفة بدءًا من عصور ما قبل التاريخ ومرورًا بالعصور الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وصولاً للعصر الحديث والمعاصر إضافة إلى ما توارثه المصريين من ثقافة تقليدية أو ما يعرف بالموروث الشعبى.

وحول القطع الأثرية الموجودة بالقاعة فهى: تضم مجموعة مجوهرات التي صممت في العصرى المصرى القديم على أعلى مستوى من التصميم، ومجموعة من المعبودات، والعربة الحربية للملك تحتمس، وطرف صناعى عمره 3000 عام، وأدوات للجراحة، والساعة المائية والشمسية، واقدم هيكل عظمى عمره أكثر من 30 ألف عام، والبرديات والعملات اليونانية، وعملات ونسيج قبطى، ونسيج وعملات إسلامية، وتابوت ذهبى كان قد خرج من مصر بطريفة غير شرعية، ومشكاوات إسلامية، ومنبر إسلامى، وأبواب إسلامية، ومجموعة من البورتيريهات لمجموعة من الشخصيات، وكسوة الكعبة.

كما تم منح تخفيض بنسبة 50٪ على سعر تذكرة المتحف القومى للحضارة المصرية وذلك للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 أبريل حتى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزى، وسيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.