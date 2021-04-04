وزير القوى العاملة ومحافظ الأقصر يسلمان 46 عقد عمل لذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

سلَّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، 46 عقد عمل إلى ذوي الهمم والعزيمة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

واطمأن الوزير بنفسه، بحسب بيان الوزارة، على الرواتب، ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال الأقصر وقنا.

وكرم الوزير الشركات التي وفرت العقود لأبنائنا من هذه الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، مشدداً على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم والعزيمة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذووهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا؛ كي يستطيع أن ينتج ويضيف إلى مجتمعه.

وأكد سعفان أن ذوي الهمم والعزيمة لديهم إمكانات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإصقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز؛ بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وتابع الوزير: "الدولة تضع أبناءها من ذوي الهمم والعزيمة نصب أعينها؛ خصوصًا بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعة كبرى للوزارة، فأطلقت مبادرة (مصر بكم أجمل)، لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة ، موجهًا بتنفيذ المبادرة في مرحلتها الثانية في محافظتَي الأقصر وقنا.

ووعد الوزير بأن تكون هذه هي بداية لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي الهمم والعزيمة من تدريب وتشغيل، مؤكدًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية؛ كي يكونوا لَبِنَةً صالحةً في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية .