الداخلية تستجيب لاستغاثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

استجابت أجهزة وزارة الداخلية، إلى استغاثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة، وساعدته في إحضار بعض الأدوية.

ورد بلاغ لشرطة النجدة من (أحد الأشخاص مقيم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة) بكونه يعاني من بتر بإحدى قدميه وبعض الأمراض المزمنة وغير قادر على الحركة، ويعيش بمفرده بمحل سكنه وطلب مساعدته في تناول الأدوية وقضاء بعض احتياجاته، على الفور تم توجيه مأمورية لمساعدته.

وجه المُبلغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم ولما لمسه من حسن معاملة.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة رجال الشرطة.