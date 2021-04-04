وزير التموين: شركة فرنسية تبدأ تطوير أسواق الجملة بالعبور و6 أكتوبر خلال الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركة رانجيس الفرنسية العاملة في إدارة أسواق الجملة، ستبدأ خلال الشهر الجاري في تطوير أسواق الجملة الكبرى في العبور و6 أكتوبر.

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية، اليوم الأحد، أنه سيتم قبل نهاية شهر أبريل الجاري الإعلان عن بدء إقامة 4 مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء 7 مستودعات في مختلف المحافظات لتوفير مساحات تخزينية لضمان تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز 8 أشهر.

وأوضح المصيلحي أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة، وساهم في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها، كما وفر كثيرا من العملات الصعبة.

وأكد على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع مهم مثل الصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكافة مخازن الجملة.

كما تم الانتهاء من دراسة جدوى شركتي قها وإدفينا وشركات الزيوت وشركة السكر، واتخاذ قرار بتحويل شركة قها وإدفينا إلى شركة مساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح المصيلحي، أنه تم افتتاح نحو 6 آلاف منفذ (جمعيتي) خلال المراحل السابقة، ويتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة لفتح 1000 منفذ.​