"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانون ذوي الإعاقة لمواجهة التنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عرض المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى السلاب، وأكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال عصر، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد: "يستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا، كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 ".

وأضاف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: أوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة، فجعلته 50 ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفَين أحدهما وقوع الجريمة من شخصَين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته وممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى.​