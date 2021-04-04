ضبط مسئول مصنع بحوزته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن مصنع لمستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة مملوكة للغير وغير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وضُبط بحوزة المتهم، (9456 عبوة مستحضرات تجميل – 4080 عبوة مطهر – 60 كيلو جرام مادة بيضاء اللون – 100 كيلو جرام ورنيش أسود – 10500 زجاجة فارغة – كميات كبيرة من الصفائح وعبوات فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم، اعترف بإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص, وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.