للحد من حوادث الطرق.. المرور تواصل حملاتها وتضبط 4594 مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4594 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1959 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و213 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي، و47 مخالفة لشروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.