ضبط شخصين بحوزتهما 84 طربة حشيش في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي) ومديرية أمن أسيوط، من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية يقومان بالإتجار في مخدر الحشيش متخذين من دائرة مركز شرطة أبنوب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمان وتبين أنهما (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط)، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أبنوب، وبحوزتهما (84 طربة من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.