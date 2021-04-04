الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

حرصت وزارة الداخلية ممثلة في كافة القطاعات وجهات الوزارة على مستوى الجمهورية على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم (أبريل 2021) من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وقد لاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصري وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل ودفع مسيرة التنمية والإزدهار، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.