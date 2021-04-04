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إحباط ترويج ١٨ طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لجرائم الغش التجاري من خلال الحملات التموينية المكبرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 18 طن زيت طعام معبأة داخل خزانات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة.

التحريات أشارت إلى أن المشكو في حقه كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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